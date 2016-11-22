لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق متراجعا مع هبوط في القيمة المتداولة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق متراجعا 0.04 في المئة إلى 5515.4 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.56 في المئة إلى 874.7 نقطة

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.1 في المئة وبنك وربة 1.85 في المئة وطيران الجزيرة 1.25 في المئة والمدينة 4.9 في المئة ونور 5.8 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وأجيليتي 1.9 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة وأريد 3.5 في المئة وجي إف اتش 6.25 في المئة.