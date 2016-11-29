لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

0618 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 5541.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.03 في المئة إلى 861.8 نقطة.

* قيمة التداولات تبلغ نصف مليون دينار فقط بعد مرور 18 دقيقة على فتح البورصة.

* هبوط أسهم بنك الخليج 0.85 في المئة والإمتياز 1.1 في المئة وجي إف اتش 1.4 في المئة.