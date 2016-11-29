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لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

Tue Nov 29, 2016 6:36am GMT
 
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0618 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 5541.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.03 في المئة إلى 861.8 نقطة.

* قيمة التداولات تبلغ نصف مليون دينار فقط بعد مرور 18 دقيقة على فتح البورصة.

* هبوط أسهم بنك الخليج 0.85 في المئة والإمتياز 1.1 في المئة وجي إف اتش 1.4 في المئة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والمال 2.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 