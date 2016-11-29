لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي الرئيسي ومؤشر كويت 15 يتراجع

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5543.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.28 في المئة إلى 859.6 نقطة

* ارتفاع أسهم فيفا 2.3 في المئة وأريد 5.45 في المئة وجي.إف.اتش 4.2 في المئة والامتياز 5.4 في المئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وبنك الخليج الكويتي 1.7 في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة.