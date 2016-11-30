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لمحة -مؤشرات الكويت تنخفض صباحا

Wed Nov 30, 2016 6:19am GMT
 
[-] نص [+]

0613 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.1 في المئة إلى 5537.8 نقطة ومؤشر كويت 15 ينخفض 0.16 في المئة إلى 858.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم الامتياز 2 في المئة وجي إف اتش 1.35 في المئة ورمال الكويت 2.15 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وأريد 5.2 في المئة ونور 3.3 في المئة والمال 2.75 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 704 آلاف دينار بعد مرور 13 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 