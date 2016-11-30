لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت عند الإغلاق

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.2 في المئة إلى 5554.46 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.52 في المئة إلى 855.16 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والإمتياز 8.2 في المئة والمدينة 1.2 في المئة وألافكو 1.9 في المئة بالكويت

* هبوط أسهم زين والمباني 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.