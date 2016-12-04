لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

0630 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.01 في المئة إلى 5569.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.3 في المئة إلى 865 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة وميزان القابضة 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم أجيليتي 1.75 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.