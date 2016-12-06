Sun 25 Dec 2016 | 6:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات الكويت تغلق على ارتفاع

Tue Dec 6, 2016 10:39am GMT
 
[-] نص [+]

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.33 في المئة إلى 5564.73 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.3 في المئة إلى 874.98 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة والوطنية العقارية 5.4 في المئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.3 في المئة والكويتية للاستثمار 1.2 في المئة والإمتياز 5.15 في المئة نور 1.1 في المئة.

* القيمة المتداولة 17.2 مليون دينار منها 8.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 