لمحة -مؤشرات الكويت تغلق على ارتفاع

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.33 في المئة إلى 5564.73 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.3 في المئة إلى 874.98 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة والوطنية العقارية 5.4 في المئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.3 في المئة والكويتية للاستثمار 1.2 في المئة والإمتياز 5.15 في المئة نور 1.1 في المئة.