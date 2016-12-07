لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت
0615 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.12 في المئة إلى 5571 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.5 في المئة إلى 870.6 نقطة.
* القيمة المتداولة 3.5 مليون دينار بعد مرور ربع ساعة على بدء الجلسة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة.
* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وأجيليتي 1.75 في المئة والوطنية العقارية 2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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