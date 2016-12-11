لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا بعد تعيين حكومة جديدة
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.29 في المئة إلى 5606 نقاط ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.47 في المئة إلى 876.9 نقطة.
* يفتتح أمير الكويت اليوم مجلس الأمة الجديد الذي تم انتخابه الشهر الماضي وحصلت فيه المعارضة على نصف المقاعد تقريبا.
* اعلان تشكيل الحكومة الجديدة أمس حيث تم تعيين وزير نفط جديد وتبديل مقاعد وزيري الدفاع والداخلية لكن وزير المالية أنس الصالح احتفظ بمقعده.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة.
* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة والمزايا 1.75 في المئة والوطنية العقارية 2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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