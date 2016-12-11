بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية للمشاركة في تمويل صفقة طائرات

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول اليوم الأحد إنه يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة طائرات مع عدد من البنوك الأخرى.

كانت صحيفة القبس قالت أمس إن الخطوط الجوية الكويتية تجري مفاوضات مع مصارف عالمية وتحالف يضم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي من أجل تمويل شراء وتأجير 10 طائرات بوينج وايرباص بقيمة 600 مليون دينار (1.965 مليار دولار) خلال الفترة المقبلة.

وقال بنك الكويت الوطني في بيان لبورصة الكويت اليوم إن "الخطوط الجوية الكويتية تتفاوض مع عدد من البنوك لتقديم عروضها للتمويل المطلوب بهدف تحديث أسطولها من الطائرات وأنها تقدمت لمصرفنا بذات الطلب للمشاركة في عملية التمويل."

وأضاف أن "طلب الخطوط الجوية الكويتية لا يزال قيد الدراسة وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعية من قبل مصرفنا في شأن منح التسهيلات الائتمانية والتي تسري على كافة عملاء البنك."

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