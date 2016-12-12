لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.15 في المئة إلى 5620 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.38 في المئة إلى 887.9 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.25 في المئة وأجيليتي 1.6 في المئة والمدينة 1.2 في المئة.