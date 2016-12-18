Sun 25 Dec 2016 | 6:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا في بورصة الكويت

Sun Dec 18, 2016 6:43am GMT
 
[-] نص [+]

0636 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.04 في المئة إلى 5670.55 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.15 في المئة إلى 888.4 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك وربة 0.9 في المئة وزين 2.4 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.6 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.85 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة مليوني دينار بعد مرور 36 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 