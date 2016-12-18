لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض مع تواضع القيمة المتداولة
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.31 في المئة إلى 5651 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.05 في المئة إلى 889.23 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة والبنك الأهلي الكويتي 1.7 في المئة وألافكو 4.5 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج وأجيليتي وبنك برقان 1.6 في المئة وطيران الجزيرة 1.3 في المئة.
* القيمة المتداولة متواضعة وتبلغ 7.9 مليون دينار منها 2.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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