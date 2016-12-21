لمحة -مؤشرات الكويت تتباين صباحا
0628 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.02 في المئة إلى 5668.8 نقطة وكويت 15 يهبط 0.1 في المئة إلى 882.5 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وكيبكو اثنين في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة وميزان القابضة 1.1 في المئة.
* القيمة الإجمالية المتداولة 3.9 مليون دينار بعد مرور 28 دقيقة على بدء التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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