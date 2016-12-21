لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08 في المئة إلى 5672.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.11 في المئة إلى 884.26 نقطة

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وأجيليتي 3.3 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.7 في المئة وأريد 3.6 في المئة

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة وطيران الجزيرة 2.6 في المئة.