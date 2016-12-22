لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتباين صباحا
0625 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.07 إلى 5676.7 نقطة وكويت 15 يهبط 0.25 في المئة.
* ارتفاع أسهم المباني 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وأجيليتي 1.6 في المئة وكيبكو اثنين في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.
* إجمالي قيمة التداولات 2.7 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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