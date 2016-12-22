لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتباين صباحا

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.07 إلى 5676.7 نقطة وكويت 15 يهبط 0.25 في المئة.

* ارتفاع أسهم المباني 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.