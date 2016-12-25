لمحة -سهم جي إف اتش البحرينية يرتفع بالكويت بعد الإعلان عن سداد مبكر للديون

0642 جمت -

* سهم مجموعة جي إف اتش البحرينية يرتفع في بورصة الكويت 1.3 في المئة إلى 160 فلسا بعد سداد مبكر للديون.

* مجموعة جي إف اتش قالت اليوم إنها سددت ديونا قدرها 300 مليون دولار بشكل مبكر قبل موعد استحقاقها في 2018 وقلصت بذلك التزاماتها التمويلية إلى 112 مليون دولار من مليار دولار في عام 2008.

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.27 في المئة إلى 8691.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.43 في المئة إلى 886.26 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة والمدينة وفيفا 1.1 في المئة.