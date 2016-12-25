جي إف اتش البحرينية تقلص التزاماتها التمويلية إلى 112 مليون دولار من مليار دولار في 2008

الكويت 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة جي إف اتش البحرينية اليوم الأحد إنها سددت ديونا بشكل مبكر قبل موعد استحقاقها في 2018 وقلصت بذلك التزاماتها التمويلية إلى 112 مليون دولار من مليار دولار في عام 2008.

وقالت المجموعة في بيان لبورصة الكويت إنها سددت قسط دين بقيمة 29 مليون دولار قبل موعد استحقاقه لتنهي بذلك سداد تسهيلات تمويلية كانت قد حصلت عليها في 2006 بقيمة 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها المحدد في يوليو تموز 2018.

وجي إف اتش هي مجموعة مالية إسلامية مدرجة في بورصتي البحرين والكويت.

وأضاف البيان أن نسبة معدل ديون المجموعة حاليا مقابل الحقوق تبلغ 16 في المئة.

وقال "هذا السداد سوف يعزز الميزانية العمومية للمجموعة ومن المتوقع انعكاس هذا الأثر في النتائج المالية في الربع الأخير من سنة 2016."