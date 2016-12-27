لمحة -سهم الامتياز يقفز 6.3 في المئة في بورصة الكويت بعد بيع حصتها في بنك بحريني

0955 جمت -

* سهم شركة الامتياز يقفز 6.25 في المئة ليصل إلى 102 فلس بعد أن هبط أمس نحو واحد في المئة.

* شركة الامتياز أعلنت الأحد أنها باعت 147.107 مليون سهم تملكها في المصرف الخليجي التجاري البحريني مقابل 7.764 مليون دينار كويتي (25.37 مليون دولار).

* الشركة توقعت أن تحقق 3.67 مليون دينار أرباحا من هذه الصفقة حيث سيتم تسجيلها ضمن البيانات المالية للربع الأخير من سنة 2016.

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.54 في المئة إلى 5745 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.23 في المئة إلى 893.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة والوطنية العقارية 1.9 في المئة.