بيتك كابيتال الكويتية تستحوذ على عقار في أمريكا مقابل 165 مليون دولار

الكويت 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إن شركة بيتك كابيتال التابعة له استحوذت على عقار في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 165 مليون دولار.

ونقل بيان صادر من بيت التمويل الكويتي عن الرئيس التنفيذي فى شركة بيتك كابيتال عبد العزيز ناصر المرزوق قوله إن صندوقا استثماريا تابعا للشركة اشترى العقار وهو عبارة عن مبنى مكتبي مؤلف من 12 دورا بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 337.5 قدم مربع ويقع في المنطقة المحيطة بالأسواق الرئيسية ويبعد ثمانية أميال تقريبا عن غرب مانهاتن بمدينة نيويورك.