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لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14% والأسهم القيادية تهبط

Wed Dec 28, 2016 10:22am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة إلى 5753.36 نقطة وكويت 15 يهبط 0.82 في المئة إلى 886.27 نقطة.

* ارتفاع أسهم المباني والبنك التجاري 1.2 في المئة وأريد 3.6 في المئة والكويتية للاستثمار 3.5 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وبنك برقان وأجيليتي 1.6 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 21.7 مليون دينار منها 7.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 