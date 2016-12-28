لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14% والأسهم القيادية تهبط

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة إلى 5753.36 نقطة وكويت 15 يهبط 0.82 في المئة إلى 886.27 نقطة.

* ارتفاع أسهم المباني والبنك التجاري 1.2 في المئة وأريد 3.6 في المئة والكويتية للاستثمار 3.5 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وبنك برقان وأجيليتي 1.6 في المئة.