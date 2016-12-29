لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.09 في المئة إلى 5748.09 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.14 في المئة إلى 885 نقطة.
* ارتفاع أسهم أريد 3.45 في المئة والبنك الأهلي 1.7 في المئة والساحل 1.3 في المئة وكامكو 2.1 في المئة.
* أسهم كيبكو تهبط اثنين في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة والكويتية للاستثمار 3.4 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 18.3 مليون دينار منها 4.8 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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