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لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Thu Jan 12, 2017 9:54am GMT
 
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 6107.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.03 بالمئة إلى 908.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75 بالمئة والبنك الدولي 0.95 بالمئة والامتياز خمسة بالمئة والمدينة 5.3 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وميزان 1.05 بالمئة والاستثمارات الوطنية 2.2 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 36.9 مليون دينار منها 5.7 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 