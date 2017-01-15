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لمحة -الأسهم القيادية تقود بورصة الكويت للصعود في تداولات قوية

Sun Jan 15, 2017 9:52am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.89 بالمئة إلى 6222.83 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.95 بالمئة إلى 926.4 نقطة.

* القيمة الإجمالية للتداولات 53.5 مليون دينار وهو معدل مرتفع مقارنة بالأسابيع الماضية.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني وأجيليتي ثلاثة بالمئة وزين 2.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج 1.7 بالمئة.

* هبوط أسهم طيران الجزيرة 2.9 بالمئة وكامكو 1.1 بالمئة والمشتركة 3.45 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 