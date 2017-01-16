لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا وصعود للقيمة المتداولة
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.02 في المئة إلى 6224 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.37 في المئة إلى 929.8 نقطة.
* القيمة المتداولة ترتفع بشكل واضح وتبلغ 60.1 مليون دينار منها 22.5 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* سهم زين يرتفع 4.65 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.8 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وإيفا 2.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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