لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا وصعود للقيمة المتداولة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.02 في المئة إلى 6224 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.37 في المئة إلى 929.8 نقطة.

* القيمة المتداولة ترتفع بشكل واضح وتبلغ 60.1 مليون دينار منها 22.5 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* سهم زين يرتفع 4.65 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.8 في المئة.