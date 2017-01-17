المؤشر الرئيسي مستقر بالكويت وقيمة التداولات تتجاوز 10 ملايين دينار خلال 20 دقيقة

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر المؤشر الكويتي الرئيسي عند 6224.2 نقطة صباح اليوم لكن قيم التداول ارتفعت لتتجاوز 10 ملايين دينار في الساعة 0619 بتوقيت جرينتش أي خلال أقل من عشرين دقيقة على بدء الجلسة.

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.27 في المئة إلى 941.6 نقطة.

وصعدت أسهم مجموعة الخرافي بشكل واضح ومنها سهم زين 3.3 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.8 في المئة والساحل أربعة في المئة والمال اثنين في المئة وكابلات 3.45 في المئة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك توقعات بدخول هذه المجموعة بسيولة جديدة للسوق كما أن هذه الأسهم لم تتحرك منذ فترة "وآن الأوان لأن تتحرك مع توقعات دخول سيولة جديدة للسوق بشكل عام والمجموعة بشكل خاص."

وأضاف الدليمي هناك سيولة محلية وخارجية دخلت السوق في الفترة الأخيرة وهو ما رفع قيم التداول بشكل كبير حيث جذبت هذه السيولة متداولين جددا ومضاربين قدامى كانوا قد خرجوا من السوق وهم يعودون الآن."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.7% وأجيليتي 1.45%.