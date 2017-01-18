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لمحة -الاسهم الكويتية تواصل ارتفاعها صباحا

Wed Jan 18, 2017 6:19am GMT
 
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0615 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.52 في المئة إلى 6334 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.1 في المئة إلى 959 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وأجيليتي 1.45 في المئة وبنك وربة 4.3 في المئة ونور 7.3 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة والمباني وكابلات 1.1 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة يبلغ 9.5 مليون دينار بعد مرور 15 دقيقة من ابدء التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 