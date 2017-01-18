لمحة -المؤشر الكويتي يواصل ارتفاعه والأسهم القيادية تهبط
0950 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يواصل صعوده ويغلق مرتفعا 0.8 في المئة إلى 6351.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.88 في المئة إلى 949.5 نقطة.
* الأسهم القيادية تهبط ومنها بيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وزين 1.1 في المئة وميزان 2 في المئة والمباني 2.2 في المئة.
* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.8 في المئة وبنك وربة 4.3 في المئة وإيفا 5.8 في المئة ونور 5.5 في المئة.
* القيمة المتداولة 65.3 مليون دينار منها 20.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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