لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا والأسهم القيادية تهبط

0930 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.32 في المئة إلى 6435.75 نقطة وكويت 15 يهبط 0.49 في المئة إلى 944.85 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وميزان 2.1 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 2.2 في المئة وبنك وربة 0.8 في المئة والمباني 1.1 في المئة والمدينة 9.1 في المئة والكويتية للاستثمار 5.4. في المئة