لمحة -مؤشرات الكويت ترتد هابطة بعد ارتفاع واضح عند الفتح
0630 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتد هابطا 0.43 في المئة إلى 6613.9 نقطة بعد أن صعد 0.65% عند الفتح ومؤشر كويت 15 ينخفض 0.6 في المئة إلى 963.95 نقطة بعد أن ارتفع بدوره نحو 4% في الدقائق الأولى للجلسة.
* ارتفاع أسهم كيبكو 1.85 في المئة وأريد 5.1 في المئة والمال 1.7 في المئة وإيفا 2 في المئة وجي إف اتش 5.5 في المئة.
* هبوط أسهم زين 3.1 في المئة وبنك وربة 2.4 في المئة وميزان 1 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.
* القيمة المتداولة 25 مليون دينار بعد مرور نصف ساعة على بدء التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.