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لمحة -الأسهم الكويتية تعاود الهبوط صباحا

Tue Jan 24, 2017 6:42am GMT
 
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0629 جمت -

* ارتد المؤشر الكويتي الرئيسي عن مكاسبه الأخيرة وهبط 1.1 في المئة إلى 6605 نقطة ونزل معه مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56 في المئة إلى 972.25 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وبنك الخليج 1.7 في المئة وزين 1 في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة وأريد 3.2 في المئة.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وطيران الجزيرة 1.5 في المئة وجي إف اتش 3.1 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 13.3 مليون دينار بعد مرور 29 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 