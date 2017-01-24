لمحة -الأسهم الكويتية تعاود الهبوط صباحا

0629 جمت -

* ارتد المؤشر الكويتي الرئيسي عن مكاسبه الأخيرة وهبط 1.1 في المئة إلى 6605 نقطة ونزل معه مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56 في المئة إلى 972.25 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وبنك الخليج 1.7 في المئة وزين 1 في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة وأريد 3.2 في المئة.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وطيران الجزيرة 1.5 في المئة وجي إف اتش 3.1 في المئة.