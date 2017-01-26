لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا
0645 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط صباحا 0.36 في المئة إلى 6794.3 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.61 في المئة إلى 986.5 نقطة.
* هبوط أسهم زين 1 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك الخليج 3.6 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وبنك برقان 1.45 في المئة وميزان 2 في المئة.
* ارتفاع أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9 في المئة وأريد 8.2 في المئة وأبيار 1.3 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 23.8 مليون دينار بعد مرور 45 دقيقة على بدء التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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