لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.49 في المئة إلى 6852.3 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.49 في المئة إلى 987.7 نقطة.
* هبوط أسهم زين 1 في المئة والمباني 1.1 في المئة وبنك الخليج 3.6 في المئة وبنك برقان 1.45 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.
* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وأريد 1.6 في المئة وكابلات 5.3 في المئة وجي إف اتش 2 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 61.7 مليون دينار منها 10.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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