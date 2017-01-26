لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.49 في المئة إلى 6852.3 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.49 في المئة إلى 987.7 نقطة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة والمباني 1.1 في المئة وبنك الخليج 3.6 في المئة وبنك برقان 1.45 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وأريد 1.6 في المئة وكابلات 5.3 في المئة وجي إف اتش 2 في المئة.