لمحة -سهم فيفا يهبط صباحا بالكويت بعد انخفاض الأرباح

0625 جمت -

* سهم فيفا للاتصالات المتنقلة يهبط 2.2 في المئة إلى 900 فلس بعد تسجيل انخفاض بنسبة سبعة في المئة في أرباح 2016.

* فيفا حققت ربحا صافيا قدره 39.807 مليون دينار (130.34 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 42.959 مليون دينار في 2015.

* المؤشر الكويتي يصعد 0.73 في المئة إلى 6902.5 نقطة وكويت 15 يصعد 0.21 في المئة إلى 989.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة والإمتياز 1.4 في المئة وميزان 2 في المئة وطيران الجزيرة 1.45 في المئة.