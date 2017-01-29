لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في بورصة الكويت
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.3 في المئة إلى 6943.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.87 في المئة إلى 1006.17 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة وأجيليتي 5.6 في المئة وزين 5.15 في المئة.
* هبوط أسهم فيفا 2.2 في المئة وميزان 1 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة وأريد 3.2 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 75.4 مليون دينار منها 23 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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