لمحة -الأسهم القيادية تهبط بمؤشرات بورصة الكويت
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* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.1 في المئة إلى 6832.22 نقطة وكويت 15 يهبط 0.79 في المئة إلى 985.4 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة وزين 1 في المئة والمباني 1.1 في المئة وبنك الخليج 5.6 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.
* سهم بيت التمويل الكويتي يغلق مستقرا عند 620 فلسا بعد إعلان الأرباح السنوية.
* ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي السنوية 13.3 بالمئة لتصل إلى 165.228 مليون دينار (542.18 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 145.841 مليون دينار قبل عام.
* مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع 17 فلسا نقدا لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.
* ارتفاع أسهم ميزان 1 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وإيفا 4.1 في المئة وأريد 1.6 في المئة وجي إف اتش 5.1 في المئة والإمتياز 6.9 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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