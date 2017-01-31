لمحة -الأسهم القيادية تهبط بمؤشرات بورصة الكويت

1010 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.1 في المئة إلى 6832.22 نقطة وكويت 15 يهبط 0.79 في المئة إلى 985.4 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة وزين 1 في المئة والمباني 1.1 في المئة وبنك الخليج 5.6 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يغلق مستقرا عند 620 فلسا بعد إعلان الأرباح السنوية.

* ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي السنوية 13.3 بالمئة لتصل إلى 165.228 مليون دينار‭ ‬(542.18 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 145.841 مليون دينار قبل عام.

* مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع 17 فلسا نقدا لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.