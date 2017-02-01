لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت صباحا بعد توتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان

0633 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.21 في المئة إلى 6846.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.33 في المئة إلى 982.15 نقطة.

* تقدم عشرة نواب في البرلمان أمس الثلاثاء بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود بعد جلسة طويلة تم استجوابه فيها من ثلاثة نواب وهو مؤشر على توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

* الاستجواب دار حول محاور تتعلق بإدعاءات بالفساد وإيقاف النشاط الرياضي الدولي للكويت والتضييق على حرية التعبير.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني وأجيليتي 1.4 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 1 في المئة والكويتية للاستثمار وجي إف اتش 1.9 في المئة والامتياز 5.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.4 في المئة.