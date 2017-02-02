لمحة -الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت صباحا

‭0650‬ جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.31 في المئة إلى 6826 نقطة ومؤشر كويت 15 ينخفض 0.93 في المئة إلى 978 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تهبط 1.4 في المئة وبنك الخليج اثنين في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.

* انخفاض أسهم زين اثنين في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.

* ارتفاع أسهم طيران الجزيرة 1.5 في المئة وأريد 5.1 في المئة والكويتية للاستثمار اثنين في المئة والامتياز 6.1 في المئة.