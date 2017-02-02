الأسهم القيادية تهبط في البورصة الكويت

الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - هبطت الأسهم القيادية اليوم الخميس في بورصة الكويت بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية حيث انخفض مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء هذه الأسهم 1.7 في المئة ليصل إلى 970.4 نقطة كما تراجع المؤشر الرئيسي 0.06 في المئة إلى 6843.53 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هذا الهبوط متوقع بعد الارتفاعات الكبيرة لهذه الأسهم في الفترة الماضية مبينا أن هناك "ضغوطا تمارس من قبل المضاربين" لدفع الأسهم القيادية للهبوط من جديد من أجل إعادة شرائها بأقل الأسعار.

وأضاف "البورصة استنفدت أسباب الصعود والمحفزات" وكان من الطبيعي أن تهبط لمعاودة الارتفاع من جديد.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وزين 2 في المئة وبنك برقان 3 في المئة وبنك الخليج 2.75 في المئة.