مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسط توتر سياسي بين الحكومة والبرلمان

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد منخفضة وسط توتر سياسي قد يدفع الحكومة للاستقالة أو الصدام مع مجلس الأمة (البرلمان).

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 2.29 في المئة إلى 6686.9 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة 0.43 في المئة إلى 966.22 نقطة.

وقالت صحف كويتية اليوم إن الحكومة تدرس خيارات منها تقديم استقالتها قبل جلسة البرلمان الأربعاء المقبل والتي من المقرر أن تطرح خلالها الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أو تعليق عمل البرلمان لمدة شهر أو حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين.

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وأريد 1.6 في المئة.