مؤشرات الكويت ترتفع صباحا مع انفراج نسبي في الأزمة السياسية

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين بفضل انفراج نسبي في الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة وذلك بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.29 في المئة في نهاية تداولات أمس.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم 0.94 في المئة إلى 6749 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة 1.57 في المئة إلى 981.4 نقطة.

واندلعت الأزمة بين السلطتين بعد استجواب الشيخ سلمان الحمود الصباح الذي يشغل منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأسبوع الماضي وتقديم طلب لطرح الثقة عليه في جلسة الأربعاء المقبل وهو ما أشاع قدرا كبيرا من التوتر لاسيما بعد أن تحدثت صحف محلية عن احتمال تقديم الحكومة استقالتها أو حل البرلمان.

ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريحات أدلى بها أمس ونشرتها الصحف اليوم إلى التهدئة بين السلطتين وألا يأخذ موضوع الاستجواب أكثر من حجمه.

وقال الغانم في تصريحاته طبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أدعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والأقاويل كما أدعو الأطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والاقليمي."

وأضاف الغانم "ان الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدما نحو الإنجاز" مستدركا بقوله "نعم هناك أطراف لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق وهم قلة ومكشوفون ومعروفون."

وتابع "لا أرى أي أزمة حقيقية وأنا على ثقة تامة بأن الاجواء الايجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعود كما كان قبل الاستجواب."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وزين اثنين في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة.