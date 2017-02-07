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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا

Tue Feb 7, 2017 6:39am GMT
 
[-] نص [+]

‭0634‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.23 في المئة إلى 6686.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.16 في المئة إلى 979.3 نقطة.

* أسهم زين تهبط اثنين في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وطيران الجزيرة 1.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.4 في المئة وبنك الخليج اثنين في المئة وكامكو 2.35 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 8.1 مليون دينار بعد مرور 34 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 