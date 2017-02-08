لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة بعد تجاوز الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.1 في المئة إلى 6655.53 نقطة وكويت 15 يصعد 0.26 في المئة إلى 979.05 نقطة.

* وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح قدم استقالته أمس تفاديا لاقتراع بطرح الثقة عليه كان مقررا اليوم الأربعاء لينهي بذلك أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان امتدت نحو أسبوع.

* أسهم بنك الكويت الوطني تغلق مرتفعة 1.4 في المئة وأجيليتي 2.7 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.45 في المئة وأريد 1.6 في المئة.

* أسهم زين تهبط اثنين في المئة وميزان 2.1 في المئة وكيبكو 1.85 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.