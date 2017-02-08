نمو الإيرادات يرفع أرباح البنك الأهلي الكويتي 7% في 2016

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم إنه حقق ارتفاعا في أرباحه الصافية بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى 32.472 مليون دينار (106.46 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 30.36 مليون قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن سبب الزيادة يعود إلى "النمو في صافي ايرادات الفوائد والدخل من الرسوم التي يقابلها جزئيا انخفاض الدخل من الاستثمار وارتفاع المصاريف التشغيلية."

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 11 فلسا لكل سهم أرباحا نقدية عن 2016.

(الدولار = 0.305 دينار)