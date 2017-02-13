لمحة -الاسهم القيادية تهبط في الكويت والمؤشر الرئيسي يرتفع

1005 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.29 في المئة إلى 6656.85 نقطة وكويت 15 يهبط 0.44 في المئة إلى 952.12 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1.85 في المئة والوطنية العقارية 3.7 في المئة ونور 3.9 في المئة

* هبوط أسهم زين وأريد 3.1 في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة وطيران الجزيرة 3 في المئة.

* سهم ميزان القابضة يرتفع 1.1 في المئة إلى 740 فلسا رغم هبوط الأرباح السنوية 11 في المئة.

* ميزان القابضة قالت أمس إن أرباحها الصافية بلغت 17.2 مليون دينار في 2016 مقابل 19.4 مليون دينار في 2015.