لمحة -الاسهم القيادية تهبط في الكويت والمؤشر الرئيسي يرتفع
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.29 في المئة إلى 6656.85 نقطة وكويت 15 يهبط 0.44 في المئة إلى 952.12 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1.85 في المئة والوطنية العقارية 3.7 في المئة ونور 3.9 في المئة
* هبوط أسهم زين وأريد 3.1 في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة وطيران الجزيرة 3 في المئة.
* سهم ميزان القابضة يرتفع 1.1 في المئة إلى 740 فلسا رغم هبوط الأرباح السنوية 11 في المئة.
* ميزان القابضة قالت أمس إن أرباحها الصافية بلغت 17.2 مليون دينار في 2016 مقابل 19.4 مليون دينار في 2015.
* إجمالي القيمة المتداولة 51.5 مليون دينار منها 21.2 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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