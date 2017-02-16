لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا

0625 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط صباحا 0.21 في المئة إلى 6799.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.32 في المئة إلى 971.6 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تهبط 1.35 في المئة وزين واحدا في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك وربة 1.9 في المئة وبنك الكويت الدولي 3.5 في المئة.