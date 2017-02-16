لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة إلى 6824.5 نقطة وكويت 15 يصعد 0.02 في المئة إلى 974.9 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وميزان 1 في المئة وبنك الكويت الدولي 4.35 في المئة وبنك وربة 3.8 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وأجيليتي 3 في المئة وفيفا 1.15 في المئة وبنك الخليج 4.6 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 57.4 مليون دينار منها 24 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* سهم شركة المباني يغلق مستقرا عند 850 فلسا بعد تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 3 في المئة في أرباح 2016.

* أعلنت المباني أنها حققت ربحا صافيا قدره 48.662 مليون دينار (159.33 مليون دولار) العام الماضي مقابل 48.518 مليون في 2015 .