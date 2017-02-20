Tue 28 Feb 2017 | 8:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

سهم زين الكويتية يغلق منخفضا 3% بعد إعلان نتائج 2016

Mon Feb 20, 2017 10:25am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت -

* سهم شركة زين الكويتية يغلق منخفضا ثلاثة في المئة إلى 480 فلسا بعد إعلان نتائج 2016 وهبوط أرباح الربع الرابع.

* الأرباح الصافية لزين في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 32 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015.

* زين حققت 157 مليون دينار (515.1 مليون دولار) أرباحا صافية في 2016 مقابل 154 مليون دينار في العام السابق.

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.16 في المئة إلى 6779.83 نقطة وكويت 15 يهبط 0.8 في المئة إلى 961.83 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك وربة 1.85 في المئة ونور 3.85 في المئة وكابلات 1.75 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وميزان واحدا في المئة وفيفا 1.2 في المئة وأريد 3.2 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 38.1 مليون دينار منها 16.5 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 