Tue 28 Feb 2017 | 8:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على تباين

Wed Feb 22, 2017 9:53am GMT
 
[-] نص [+]

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.39 في المئة إلى 6792.73 نقطة وكويت 15 يهبط 0.24 في المئة إلى 957.57 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.7 في المئة والمباني 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.45 في المئة وإيفا 2.2 في المئة.

* أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك برقان وأريد تهبط 1.6 في المئة وميزان واحدا في المئة وطيران الجزيرة 3.2 في المئة.

* القيمة الإجمالية للتداولات بلغت 29.9 مليون دينار منها 11.47 مليون دينار للاسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 