لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على تباين

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.39 في المئة إلى 6792.73 نقطة وكويت 15 يهبط 0.24 في المئة إلى 957.57 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.7 في المئة والمباني 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.45 في المئة وإيفا 2.2 في المئة.

* أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك برقان وأريد تهبط 1.6 في المئة وميزان واحدا في المئة وطيران الجزيرة 3.2 في المئة.