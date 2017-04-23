لمحة -الأسهم القيادية تهبط في مستهل تداولات الكويت
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.49% إلى 6849 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.18% إلى 921.7 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 3.7 مليون دينار بعد مرور 40 دقيقة على بدء التداول.
* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 2% وبوبيان للبتروكيماويات 1.7% وبنك بوبيان 1.2%.
* ارتفاع أسهم طيران الجزيرة 1.7% والإمتياز 1.1% والمال 2.5% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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